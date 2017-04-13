Google'ın çizim aracı AutoDraw tanıtıldı

Google, yaptığı duyuruyla eskizleri çabucak algılayan ve onları sanatsal yorumlarla değiştiren web tabanlı AutoDraw sitesini tanıttı. Autodraw altyapısında çalışan yapay zeka, önce ne çizdiğinizi tanıyor. Sonrasında da çizimin üzerinde, eskisinin yerini alabilecek daha şık benzerlerini öneriyor. Programın önerdiği daha sanatsal olan çizimi kabul ettiğiniz zaman, şekillerdeki renkleri değiştirmeniz ve metin eklemeniz mümkün.

AUTODRAW ÜCRETSİZ

Çizimleri anlamak için nöral ağlar ve nesne tanıma araçlarından faydalanan AutoDraw, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda ücretsiz kullanılabilecek. . AutoDraw kötü çizim yapan kullanıcıların işlerini düzeltmenin yanı sıra, sistemin kullanabilmesi için sanatçıların kendi şık çizimlerini uygulamaya yüklemesine de imkân tanıyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK MÜMKÜN

AutoDraw ile yapılan çizimleri olduğu gibi bırakmak, indirmek ve Twitter, Facebook ve Google+ gibi platformlarda paylaşmak da mümkün ancak gerçek zamanlı çizimlere odaklandığı için, şimdilik kaydedilemiyor ve sonrasında tekrar üzerinde oynanamıyor.