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Görevden alınan Suudi Prens saraya kapatıldı

The New York Times gazetesi, eski prens Muhammed bin Nayif'in sarayına kapatıldığını yazdı.

29.06.2017 - 13:36
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Görevden alınan Suudi Prens saraya kapatıldı

Suudi Arabistan'ın eski veliaht prensi ve eski İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif, geçtiğimiz günlerde görevini Muhammed bin Salman'a devretmişti.

Görevden alınan Suudi Prens saraya kapatıldı

ESKİ PRENS'E SINIRLAMALAR GETİRİLDİ

The New York Times'ta yer alan habere göre; Muhammed bin Nayif'e bazı sınırlamalar geldi. Bu sınırlamalar arasında saraydan çıkmaması ve yurt dışına seyahat etmesinin yasaklandığı gibi konular yer alıyor.

Görevden alınan Suudi Prens saraya kapatıldı VİDEO

Görevden alınan Suudi Prens saraya kapatıldı( Solda eski sağda yeni veliaht prensi )

'OLASI BİR MUHALEFETİN' ÖNÜNE GEÇMEYİ AMAÇLIYORLAR

Kraliyete yakın olan Suudi ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde; bu sınırlamaların asıl amacının yeni veliaht prens Muhammed bin Salman'a yönelik 'olası bir muhalefetin' önüne geçmek olduğu belirtildi.

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