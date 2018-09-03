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Göz enfeksiyonu nedir

Göz Enfeksiyonu; gözlere bakteri, mantar veya virüs bulaşmasıyla meydana gelir.

  1. Haberler
  2. Sağlık

Bakteri, mantar veya virüs bulaşmasıyla gözlerde bazı rahatsızlıkla oluşur. İki çeşit yaygın olarak görülür. Konjonktivit ve arpacık.

Göz enfeksiyonu nedir

ENFEKSİYONDAN OLUŞUR

Konjonktivit 'pembe göz' olarak bilinir. Enfeksiyondan kaynaklanır ve genellikle çocuklarda görülür. Arpacık ise göz kapağında oluşan şişliktir.

Göz enfeksiyonu nedir

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Enfeksiyona sahip gözlerde; ağrı veya rahatsızlık, gözde kaşıntı, ışık hassasiyeti gibi belirtiler ortaya çıkar. Alerjik bir durum söz konusuyla bu rahatsızlık reçeteli antibiyotik göz damlaları, merhemler ya da kompresler kullanılarak tedavi edilir.

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