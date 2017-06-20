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Göz sağlığı için önerilen yiyecekler

Gözlerinizin sağlıklı ve güçlü kalabilmesi bazı özel besinleri düzenli olarak kullanmalısınız.

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  2. Sağlık

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızdaki teknolojik ürünlerin sayısı da arttı.

Elde akıllı telefon, iş yerinde bilgisayar, evde de televizyon veya tablet kullananlar, gözlerini fazlaca yoruyor.

GÖZLERİNİZ BOZULMASIN

Teknolojik ürünleri kullanamasınız bile, yaşın ilerlemesiyle eski gücünü kaybeden gözlerin, güçlü ve sağlıklı kalabilmesi için bazı önlemler alabilirsiniz.

Uzmanların uyarılan göre; gözlerinizin sağlığı için A, C ve E vitamini barındıran ürünleri tüketmeniz gerekiyor.

Göz sağlığı için önerilen yiyecekler

NE İÇİLMELİ

Düzenli olarak sebze ve meyve tüketmeyi öneren uzmanlar, günde en az 6 bardak su içilmesini önerirken; çay, kahve ve şekerli gazozdan uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

GÖZ KURULUĞU NASIL GEÇER

Görüş konusunda değil de, göz kuruluğunda sıkıntı yaşıyorsanız, bunun da doğal çözümü var.

Göz kuruluğunun önün geçmek için; havuç ve havuç suyu, tatlı patates, kabak, portakal ve portakal suyu, kavun, mango, kayısı, lahana, ıspanak, kırmızı dolmalık biber, brüksel lahanası ve balık yağı tüketmelisiniz.

Göz sağlığı için önerilen yiyecekler

GÖZLERİN GÜÇLENMESİ

Görüş için gözlerinizin güçlenmesini  A, C ve E vitaminleriyle sağlayabilirsiniz. Peki bu vitaminler hangi ürünlerde var? Sizler için tek tek sıraladık..

C VİTAMİNİ

Turunçgiller ve suları, papaya, kiraz, ahududu, çilek, yaban mersini, kivi, brokoli, yeşil ve kırmızı biber, karnabahar ve lahana.

Göz sağlığı için önerilen yiyecekler

E VİTAMİNİ

Buğday tohumu, badem ve badem ezmesi, fıstık ve fıstık ezmesi, ayçekirdeği, keten tohumu, avokado ve yumurta.

A VİTAMİNİ

Ispanak, maydanoz, mercimek, pırasa, brokoli, pazı, kabak, havuç, patates, kavun, kırmızı biber, greyfurt, bezelye, karpuz.

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