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Gözlerine inanamıyorlar

Bir gözü mavi diğer gözü kahverengi olarak dünyaya gelen Turgut Tanıtan, trafik polislerini gözünün bozuk olmadığına inandıramıyor.

16.02.2017 - 16:11
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Erzincan’da uzun yıllardan beri bahçe toprağı üreten Turgut Tanıtan, biri mavi diğeri kahverengi gözleriyle nedeniyle en çok trafik polisleri karşısında zorlandığını belirtti.

3 MİLYON İNSANDA BİR GÖRÜLÜYOR

Tıp dilinde 'heterokromi' olarak adlandırılan durumunun Türkiye'de 3 milyon insanda bir görüldüğünükaydeden Tanıtan, gözlerinde herhangi bir görme bozukluğu olmadığını söyledi.

POLİSLER İLK BAŞTA İNANMIYOR

Gözleriyle ilgili tek olumsuzluğu trafik uygulamalarında polislerle yaşadığını ifade eden Turgut Tanıtan şöyle konuştu: "Erzincan'da bahçe toprağı üretimi işiyle uğraşıyorum. İşim gereği araç kullanıyorum. Özellikle yol kontrollerinde trafik polislerinin ilgisini çok çekiyorum. Polisler ilk gördüklerinde görme engelli olduğumu zannediyorlar. Bir gözümün görmediğini, bu şekilde araç sürdüğümü sanıyorlar. İki gözümün de problemsiz olduğunu anlatmakta, inandırmakta zorluk çekiyorum."

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