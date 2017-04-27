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Gram altın bir ayın en düşük seviyesinde

Son günlerde fiyatı düşen altın 114,5 lirayla son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

27.04.2017 - 11:56
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Gram altın bir ayın en düşük seviyesinde

Dün gün içinde 145 liranın altını görse de döviz kurlarındaki toparlanmanın etkisiyle kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 146 liradan kapandı.

27 MART'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Altının gram fiyatı bugün ise düşüş eğiliminde hareket ederek 144,5 lira ile 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Saat 11.40 itibarıyla altının gramı 144,6 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,4'lük yükselişin ardından bugüne düşüşle başladı ve şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.264,4 dolar seviyelerinde dengelendi.



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