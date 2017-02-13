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Grammy gecesine Beyonce damgası

Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 59. Grammy Ödül Töreni'nde ikiz bebeklere hamile Beyonce cesur kostümüyle dikkat çekti.

13.02.2017 - 08:48
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Gecenin en renkli anı, ikiz bebeklere hamile olduğunu kısa süre önce açıklayan Beyonce’nin sahne performansı sergilemesi oldu.

HAMİLE BEYONCE YİNE BÜYÜLEDİ

35 yaşındaki bir çocuk annesi ABD’li şarkıcı, göbeğini açıkta bırakan altın rengi cesur kostümüyle dikkat çekti.

Grammy gecesine Beyonce damgası

Beyonce’nin bir kraliçe gibi lanse edildiği sahne şovunda ünlü şarkıcının sandalye üzerinde akrobatik hareketler yapması dikkat çekti.

4 GÜN BOYUNCA PROVA YAPTI

Beyonce’nin Grammy performansı için dört gün boyunca prova yaptığı öğrenildi. Şarkıcının performansı izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Grammy gecesine Beyonce damgası

Grammy gecesine Beyonce damgası

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