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Grenfell'de kimlik tespit çalışmaları başladı

14 Haziran'da Grenfell Tower'da çıkan yangınla ilgili araştırmalar sürüyor.

12.07.2017 - 15:43
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Londra’nın Kuzey Kensington bölgesinde çıkan yangında 255 kişi yangından sağ kurtarılırken, 14 kişi de yangın esnasında yaşamını yitirmişti. Polis; 32 kişinin cesetlerinin otopsi raporunu ise tamamladı.

Grenfell'de kimlik tespit çalışmaları başladı

EKİPLER ZORLANIYOR

Özel ekipler ise binaya girerek 80 kişinin kimlik tespitini yapmaya başladı. Ancak binanın içinde yürütülen çalışma yoğun koku altında sürüyor ve bu durum ekipleri oldukça zorluyor.

Grenfell'de kimlik tespit çalışmaları başladı VİDEO

"HEM DUYGUSAL HEM DE FİZİKSEL AÇIDAN ZORLU"

Londra Polis Departmanı'ndan Alistair Hutchins konu ile ilgili bir açıklama yaparak, “Çok zor bir durum. Kimlik tespiti için 18 yıldır çalışıyorum ancak bugüne kadar karşılaştığım en kötü olay bu diyebilirim. Birçok farklı hadise atlattık ancak hem duygusal, hem de fiziksel açıdan bu kadar zor bir vakaya daha önce rastlamamıştım.” diye konuştu.

Grenfell'de kimlik tespit çalışmaları başladı

"TÜM KATLARDA VE EVLERDE PARMAK İZİ ARIYORUZ"

Hutchins ayrıca, “Tüm katlarda ve evlerde parmak izi arıyoruz. Bu da, tüm memurların elleri ve dizleri üzerinde küçük mala, kürek ve süzgeçlerle tüm enkazı alt üst ederek delil araması anlamına geliyor. Bu süzgeçlerin boyu 6 milim kadar küçük olabiliyor. Çünkü kemik, diş ve insan bedenine ait diğer tanımlanabilen delilleri toplayabilmemiz için bu şekilde çalışmak şart." dedi.

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