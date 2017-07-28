GTA 6 geliyor

Son oyunu Grand Theft Auto V, ya da popüler adıyla GTA 5, Kasım 2016 verilerine göre 70 milyondan fazla sattı.

2013'ün eylül ayında tanıtılan oyun, birçok oyun serisini geride bıraktı. Şimdi oklar yapımcı ve geliştirici Rockstar Games'in üzerinde, zira bir söylentiye göre, oyunun yeni sürümü hazırlanıyor.

KARAKTER CANLANDIRMA

Tim Neff adlı bir oyuncunun karakter canlandırma için yaptığı çalışmayı CV'sine eklemesi, GTA 6'nın üretim aşamasında olduğu söylentilerini kuvvetlendirdi.

YALANLADI ANCAK..

GTA VI adıyla anılacak oyun hakkındaki söylentiyi Neff, Twitter'dan yalanladı, ancak bunun kontratının bir parçası olma ihtimali var.

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Henüz yeni oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi yok. Ancak Red Dead Redemption 2'nin 2018'de çıkacağı düşünülürse, muhtemelen 2019'a kadar oyunu beklemek gerekecek.

"FİKİRLERİMİZ VAR"

GTA 6 hakkında ilk resmi bilgi Rockstar Games'in Başkanı Leslie Benzies'ten geldi. Oyunun ilk geliştirme aşaması hakkında "GTA 6'nın nasıl olacağını bilmiyoruz ama fikirlerimiz var" diyerek ipucu vermişti.

KONUM

Benzie, oyunun önce fikirle başladığını ve ilk sorunun da nerede geçeceği olduğunu söyledi. Konum, görevleri de belirliyor. Örneğin Los Angeles, New York ya da Miami'de yapılabilecekler oldukça farklı.

Bir söylentiye göre, GTA 6, tüm ABD'de geçecek. Şirketin ülkenin haritası üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Bu durumda oyunun çıkış tarihi de 2020'yi bulabilir.