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Guardian'dan Türkiye karşıtı anket

Guardian gazetesinin internet sitesinden başlattığı "Şu anda Türkiye'de yaşamak nasıl hissettiriyor" anketi Türk kullanıcılardan tepki çekti

15.02.2017 - 09:22
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Guardian'dan Türkiye karşıtı anket

Özellikle Türkiye'deki okurlarına hitap ettiğini iddia eden İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye'deki politik iklimin kendilerini nasıl etkilediğini sorduğu bir anket yayınladı.

ANKETTE TÜRKİYE KÖTÜLENİYOR

Ancak anketin hem açıklamasındaki metin, hem de soruları, çalışmanın aslında Türkiye'de yaşayanların duygularını öğrenmeye yönelik olmadığı izlenimi doğuruyor. Daha anketin girişinde "Türkiye'nin bir dönem laik demokrasisiyle Müslüman ülkelere örnek oluşturduğu, ancak şimdi gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesine dönüştüğü" iddia edildi.Guardian'dan Türkiye karşıtı anket

REFERANDUM SÜRECİNİ PROVOKE EDİYOR

Referandum sürecini provoke eden gazete, Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Rusya Devlet Başkanı Putin gibi liderlerle ilişkilerini koruduğunu ve 16 Nisan'daki 'başkanlık sistemi' referandumuyla da anayasal güçlerini artırmayı amaçladığını belirtti.

Guardian'dan Türkiye karşıtı anket

Guardian'dan Türkiye karşıtı anket

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