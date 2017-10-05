Guatemala'nın Chimaltenango şehrinde akılalmaz hijyen sorunları baş gösterdi. Özellikle halkın kullandığı nehirde çöp yığınları oluşuyor.

"İNSANLAR SORUMSUZ"

Sosyal medyada paylaşılan videonun altına, "San Andrés Itzapa bölgesinde yaşayan kişilerin sorumsuzluğu buna neden oluyor. İnsanların kenara bıraktıkları çöpler, yağmur sularıyla bu şekilde akıp gidiyor." şeklinde bir yazı paylaşıldı.

Guatemala'da nehirden çöp akıyor İZLE



DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Bu Guatemala'da yaşanan ilk hijyen problemi değil. Daha önce 2015 yılında Pasión Nehri'nde bu tarz bir olay meydana gelmiş ve 23 balık türü etkilenmişti. Guetamala'da şu anda içme suyu sıkıntısı yaşanıyor.