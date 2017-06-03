Gül hasadına Uzakdoğu'dan 'yakın' ilgi

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta, gül hasadının başlamasıyla özellikle Güney Kore, Çin, Japonya ve Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Turistler Isparta'ya akın ediyor

TURİSTLER GÜL TOPLUYOR

Şehirde gül üretiminin en yoğun yapıldığı Güneykent beldesinde üreticiler gibi sabah erken saatlerde bahçeye giren turistler, kuş cıvıltıları ve mis kokular arasında gül topluyor.

Topladıkları güllerle gül yağının geleneksel yöntemlerle çıkarılması sürecine de tanıklık eden turistler, eşsiz güzelliğe sahip gül bahçelerinde fotoğraf çektirmeyi ve gül ürünleri almayı da ihmal etmiyor.

Özellikle Güney Kore, Çin, Japonya ve Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerinden ziyaretçi ağırladıklarını aktaran Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün, turistlerin bahçelerde gül topladıklarını, Osmanlı dönemindeki gibi geleneksel yöntemlerle gül yağının çıkarılmasını izlediklerini, güle dair her şeye tanıklık ettiklerini vurguladı.

Gözgün, Isparta'da gül turizminin öneminin giderek arttığına ve bürokrasinin de buna destek verdiğine değinerek, şunları kaydetti: "Güneykent, birkaç yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği yerken, bugün Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerden gelen binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 2015 yılında 3 bin 800 yabancı turist, burada gül topladı. 2016 yılında ülkemiz hakkında dünya genelinde yaratılmaya çalışılan olumsuz algı nedeniyle bu rakam azalsa da bu yıl ziyaretçi sayımız hızla artıyor."





"HER TARAF ÇOK GÜZEL KOKUYOR"

Tayvan'dan gelen Hain Ting ise bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Isparta'ya geldiğini söyledi. Isparta'da müthiş kokular içinde güne başladıklarını belirten Ting, "Her taraf çok güzel kokuyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Bir kez daha gelmeyi düşünüyorum." dedi.