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Gülben Ergen: Benim ölümümü seyrettiler

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yaşadığı zor günleri anlattı.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 06:59..
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FF

Seda Sayan'ın yeni programının ilk bölüm konuğu Gülben Ergen oldu, Ergen, çok konuşulayacak açıklamalarda bulundu.

Sayan, "Zor zamanlarında neden sustun?" deyince Gülben Ergen şöyle cevap verdi:

"HAKSIZIN YANINDA ŞEYTAN VAR"

"Haklının yanında hak var, haksızın yanında şeytan. Susmak da bir cevaptı aslında. Susarak konuştum. Yangının orta yerinde sadece sana bağlandım. Bir haykırmaydı. Bir ringde dokuz kişiyle savaşamazsın. O kadar çok yerden saldırı geliyordu ki... Ben sessiz kaldım, şarkımla çıktım. Her yerden saldırdılar. Hep sabır çok sabır... Ben dostumun programına geliyorum. Sadece benim sınavım değildi... Gücü başkasının sırtına dayanarak alırsan, düşersin... Hangisinin neyine cevap vereceksin... Benim ölümümü seyrettiler..."

Gülben Ergen: Benim ölümümü seyrettiler

Gülben Ergen: Benim ölümümü seyrettiler

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