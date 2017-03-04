Gülben Ergen'den eski eşine cevap

Ergen, sosyal medyada paylaştığı özlü sözlerle Çelik'e gönderme yaptığı iddiasına da yanıt verdi.

"KİMSEYE GÖNDERME YAPMAM"

Ergen, "Ben sosyal medya üzerinden kimseye gönderme yapmam, yapmıyorum. Ben sevdiğim, hoşuma giden her güzel sözü paylaşıyorum... Çocuklarımla ilgili videolar atıyorum. Sosyal medyayı istediğim gibi özgürce kullanıyorum." diye konuştu.

"NE GÜZEL"

Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'in "Doğru insanı bulursam tekrar evleneceğim" sözü hakkında ne düşündüğünü soran muhabirlere "Ne güzel" demekle yetindi.