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'Gülen’in köpeğiyim' diyen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ medyasında sık sık boy gösteren ve sohbetlerde "Ben Fetullah Gülen’in köpeğiyim" şeklinde meydan okuyan Prof. Sabri Çolak'ın cezası belli oldu.

İHA | 18.04.2018 - 12:24..
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'Gülen’in köpeğiyim' diyen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

fetö

Erzurum’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak’ın (69) 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

Soruşturma zaptlarında Çolak’ın elde edilen fotoğrafların üzerine ’talebelerim’ notunu düştüğü ve örgütün ’manevi abisi’ olduğuna yer verildi.

"FETULLAH GÜLEN'İN KÖPEĞİYİM"

Tanık beyanlarına göre sohbetlerde "Ben Fetullah Gülen’in köpeğiyim" belirtilen Çolak’ın mahkemeye sunulan mütalaada, silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede sunduğu esas hakkındaki değerlendirmesinde, Çolak’ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

7 YIL 6 AY HAPİS VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Çolak’ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan dava açılan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğini belirterek, 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, ayrıca hükümle birlikte Çolak’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çolak'ın gözyaşları içinde Gülen'e yaptığı övgüler

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