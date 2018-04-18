'Gülen’in köpeğiyim' diyen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

1 Türk Bayrağı temalı lale peyzajı dünya rekoru kırdı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 168 bin lale ile oluşturulan Türk bayrağı temalı lale peyzajıyla dünya rekoru kırıldı.

2 Dalgaların kıyıya bıraktığı odun parçaları ile heykeller Bennett Ewing'in 2001 de başalayan başladığı bu çalışma 17 yıl kadar sürmüştür. Belki binlerce odun parçalarından meydana gelen sanatsal çalışma.

3 Küba'da bir ilk: Castro'lar devletten elini çekiyor Küba lideri Raul Castro, 2008'den bu yana yürüttüğü devlet başkanlığı görevini bırakıyor. Castro ailesinden başka bir aday çıkmayacağı için 60 yıl sonra ilk kez devlet Castro'lar devlette olmayacak.

4 İstanbul'un bir diğer değerli arazisi satışta Bakırköy'deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi için ihale düzenlendi. İhalenin kazananı ilerleyen günlerde belirlenecek.

5 Kavacık'ta zincirleme trafik kazası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde zincirleme trafik kazası yaşandı.

6 Hindistanlı Başbakan: İnterneti asırlar önce icat ettik Hindistan'ın Tripura eyaletinin başbakanı Biplab Deb, internet ve uydu teknolojisinin binlerce yıl önce antik Hindistanlılar tarafından icat edildiğini iddia etti. İddia ve Başbakan alay konusu oldu.