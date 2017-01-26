Güllüoğlu'na kayyum atandı

FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen TUSKON'a yapılan operasyon kapsamında çok sayıda iş adamı geçtiğimiz Eylül ayında gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.

FARUK GÜLLÜ DE TUTUKLANANLAR ARASINDA

Tutuklanan iş adamlarının içerisinde dikkat çeken isimlerden biri de ünlü baklavacı kamuoyunda Faruk Güllüoğlu olarak bilinen Faruk Güllü'ydü.

KAYYUM ATANDI

Güllü'nün sahibi olduğu Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Tic. A.Ş'ye yürütülen operasyon kapsamında kayyum atandı ve şirket TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) bünyesine geçti.