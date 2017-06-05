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Gülşen bebeği Azur'la tatilde

4 buçuk aylık Azur Benan’la plajda görüntülenen popçu, denize girmek yerine gün boyu oğlunun fotoğraflarını çekti.

05.06.2017 - 08:07
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41 yaşındaki Gülşen, anne olarak ilk kez Bodrum'a ayak bastı... Ramazan dolayısıyla konserlerine ara veren popçu, önceki gün soluğu müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve oğluyla birlikte Bodrum'da aldı. Eşi ve 4 buçuk aylık oğlu Azur Benan ile kaldıkları otelin plajına inen Gülşen, şezlonga uzanıp bol bol güneşlendi.

Gülşen bebeği Azur'la tatilde

"DOĞUM KİLOLARI GİTTİ"

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Doğum sonrası düzenli spor yapıp organik beslenen 41 yaşındaki seksi popçunun hamilelik boyunca aldığı kilolardan kısa sürede kurtulması ise dikkatlerden kaçmadı. Minik Azur'u denizle tanıştıran Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, bebeklerinin suya ilk ayak değdirişini saniye saniye kaydetti.

TATİL İÇİN BAKICI TUTULDU

Bu arada İstanbul'da çocuklarına kendileri bakan ünlü çiftin Bodrum tatili için mecburen bakıcı tutmuş olması da gözden kaçmadı.

Minik oğullarını suya sokan ikiliye bakıcıları da eşlik etti. Azur'a tek başlarına bakan çift, bakıcıyı şimdilik sadece yaz boyunca tuttu.

Gülşen bebeği Azur'la tatilde

Gülşen bebeği Azur'la tatilde

Gülşen bebeği Azur'la tatilde

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