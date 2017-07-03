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Gülşen: Emzirme saatim geldi

Yalıkavak'ta konser veren Gülşen'i hayranları bırakmak istemedi.

03.07.2017 - 14:11
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Geçtiğimiz Ocak ayında oğlu Azur Benan'ı dünyaya getiren Gülşen, önceki gün Yalıkavak'taki bir mekanda sahneye çıktı. Eşi Ozan Çolakoğlu ile aynı sahneyi paylaşan ünlü şarkıcı, tatilcileri bol bol dans ettirdi.

"BEBEĞİM BENİ BEKLER"

Program bitiminde izleyicilerin kendisini bırakmak istememesi üzerine Gülşen, "Bebeğim beni bekliyor, emzirme saatim geldi." dedi.

HAYRANLARINI KIRMADI

Yine de hayranlarını kırmayan ünlü şarkıcı, programını uzatarak birkaç şarkı daha söyledi. Gülşen'i izleyenler arasında Seren Serengil ile sevgilisi de vardı.

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