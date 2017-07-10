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Gülşen oğluna sarılıp dua etti

Uçakta gergin dakikalar geçiren Gülşen, o anları anlattı.

10.07.2017 - 07:22
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Gülşen önceki gün İstanbul’dan Bodrum’a uçmak üzere Atatürk Havalimanı’na gitti. Yalıkavak’taki bir mekanda sahneye çıkacağı için yanında eşi Ozan Çolakoğlu ve oğulları Azur Benan da vardı.

Uçak havadayken kabin basıncı düştü, maskeler açıldı. Pilot yolculara acil iniş yapacaklarını, panik yapmamaları gerektiğini anons etti. Uçak, Atatürk Havalimanı’na geri döndü. Ünlü çift alanda 2 saat bekledikten sonra saat 17.50’de başka uçakla Bodrum’a gittiler.

Gülşen oğluna sarılıp dua etti

ÖLMEDİĞİMİZE ŞÜKÜR’

Gülşen kucağında oğlu ile inerken çok gergindi. Popçu ‘Uçağın kapısı arızalıymış. Kabin basıncı düştü, maskeler açıldı. Büyük tehlike atlattık. Panik yaşadık. Oğluma sarılıp, dualar ettim. Ölmediğimize şükür ediyoruz. İnsan çocuğu olunca böyle duygular içine giriyor. O bir melek. Belki de bizi o melek korudu.. Havadaki korkumu hatırlamak istemiyorum’ dedi.

Gülşen oğluna sarılıp dua etti

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