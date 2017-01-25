Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e tahliye çıkmadı

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel' in yargılandıkları davada tahliye talepleri kabul edilmedi.

İki ismin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

TUNCEL'E 135, KIŞANAK'A 230 YIL CEZA İSTENİYOR

“Örgüte üye olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” ile suçlanan Tuncel'in 135 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Kışanak için de 230 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyor.