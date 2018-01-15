Gümüşhane'de çocuklar kendi oyunlarını geliştiriyor

Kentte öğrencilerin teknoloji ile buluşturulması ve geleceğin teknolojisi olarak gösterilen kodlamayı küçük yaşta öğrenmeleri için hazırlanan projeyle il merkezi ve ilçelerde yaklaşık 3 bin çocuğa kodlama eğitimi verildi.

EN İYİ 3 İLDEN BİRİ

Öğrencilerce hazırlanan oyunların ve teknolojik maketlerin sergilendiği atölyede incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, burada yapılan oyunları ve eserleri inceledi. Çocuklarla yakından ilgilenen ve oyunlarla ilgili çocuklardan bilgi alan Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gümüşhane'nin Türkiye'de kodlama projesini en iyi uygulayan 3 ilden birisi olduğunu söyledi.

"SODES'İN YÜZDE 90'INI KODLAMAYA AYIRDIK"

Projenin Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın destekleriyle yaklaşık bir buçuk yıldır ilde uygulandığını aktaran Memiş, "Çocuklar bilgisayar oyunlarını kendileri tasarlıyor. Böylelikle çocukların kültür emperyalizmine maruz kalmasını önlüyoruz. Sosyal Destek Programları'nın (SODES) yüzde 90'ını kodlamayaj ayırdık. Eskiden bu kaynaklar FETÖ'cülere giden kaynakları biz çocuklarımıza, öğrencilerimize ayırdık. Teknolojiyi sadece kullanan değil hem kullanan hem de üreten nesiller yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımıza güveniyoruz." diye konuştu.

"ÇOCUKLAR KENDİ OYUNLARINI TASARLIYORLAR"

Memiş, kentte 3 bin öğrenciyi kodlama projesiyle buluşturduklarını vurgulayarak, "Çocuklar bilgisayar oyunlarını kendileri tasarlıyor. Böylelikle çocukların kültür emperyalizmine maruz kalmasını önlüyoruz bir noktada. Teknolojiye sahip ülkeler kendi kültürlerini, inançlarını bize farkında olmadan empoze ediyorlar ama biz kendimiz tasarlarsak kendi milli ve yerli kültürümüzü inşallah yaşatmış olacağız. Bunları hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.