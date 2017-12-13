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Günde 2 litre “Pi suyu” için

Japon bilim adamlarının bulduğu ve ‘yaşayan su’ olarak tanımladıkları Pi-suyu, uzmanlar tarafından vücudun denge mekanizması olmak üzere birçok olumlu katkı sunmasından dolayı şiddetle öneriliyor.

İHA | 13.12.2017 - 15:09..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Günümüzde çevresel kirlilikten dolayı su içmek kadar içtiğimiz suyun kalitesi de artık çok önemli. Japon bilim adamlarının bulduğu ve ‘yaşayan su’ olarak tanımladıkları Pi-suyu, insan vücudundaki sıvıya en yakın su olma özelliği nedeniyle daha sağlıklı kabul ediliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudun denge mekanizmasına olumlu katkı sunan Pi-suyu’nu uzmanlar da öneriyor.

GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN ARITILMASI ÖNEMLİ

Dünyada pek çok hastalık yanlış beslenmekten ve sağlıksız su içmekten kaynaklanıyor. Uzm. Diyetisyen Işın Sayın günde 2 litre su içmenin önemini anlatarak, “Suyun hayatımızdaki önemi büyük. Sağlıklı bir beden için günde iki litrenin altında su içilmemesi gerekiyor. Fakat içtiğimiz suyun kalitesi de, büyük önem taşıyor. Günümüzde su içmeye çalışırken sudan bulaşan hastalıklarla sağlığımızı kaybetmek de olası. Bu nedenle içtiğimiz suyun, güvenilir kaynaklardan arıtılarak gelmesini öneriyorum. Doğru su arıtma sistemleri kullanılarak su içindeki zararlı maddelerden kurtulurken, minerallerle zenginleştirilmiş, temiz ve güvenli suya ulaşabilirsiniz. Hatta daha da iyisi Pi -suyu içebilirsiniz” dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

Sayın, “Pi-suyunu canlı vücut suyu anlamında kullanıyoruz. Pi-suyu, bitkinin çiçek açmasını tetikliyor. İnsan vücudundaysa bağışıklık sistemini harekete geçiriyor, bu nedenle yoğun çalışma temposuna sahip, yeterli ölçüde spor yapamayan şehir insanı için Pi-suyunu tüketmek oldukça önemli” diye konuştu.

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