Güneş enerjisi sıvılaştırıldı

İsveç Gothenburg'daki Chalmers Teknoloji Üniversitesinden bilim insanlarının geliştirdiği güneş enerjisinin kimyasal sıvılar içine depolanabilmesini sağlayan yöntemle artık güneş enerjisinin piller içine depolanması da tarihe karışabilir.

GÜNEŞ ENERJİSİ AYLARCA SAKLANABİLİYOR

Energy & Environmental Science dergisinde yayımlanan makalede araştırmacılar, güneş enerjisinin daha pratik ve geniş çaplı bir şekilde kullanılmasını amaçlayan yöntem için bir de prototip alet geliştirildiğini bildirdi. Slikondioksit ve kuvarstan yapılan ve içinde sıvı kanalları olan alet içinde güneş enerjisi aylarca kalabiliyor.

YÜZDE 80'İ KULLANILABİLİR ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

Aletin alt kısmı güneş ışığıyla suyu ısıtıyor ve bu şekilde depolanan güneş ışığının yüzde 80'i kullanılabilir enerjiye dönüşüyor. Araştırmacılar, güneş enerjisinin piller içine depolanmasının çok maliyetli olması ve pillerin kısa sürede bozulabilmesi nedeniyle aletin kullanım olanağının geniş olacağını düşünüyor.