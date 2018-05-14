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Güney Afrika İsrail büyükelçisini ülkeden kovdu

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasına bir tepki de Güney Afrika'dan geldi. Cape Town yönetimi Tel Aviv ile ilişkilerini keserek, İsrail büyükelçisini ülkeden kovdu.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 22:20..
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ABD'nin Kudüsİsrail'in başkenti ilan ederek Büyükelçiliğini oraya çekmesine yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. BM, AB ve Avrupa devletlerinden gelen tepkiler Afrika'dan da karşılık buldu.

Güney Afrika, Gazze sınırında Filistinlileri katleden İsrail'e sert tepki göstererek, Tel Aviv büyükelçisini geri çağırdı, ülkesindeki İsrail büyükelçisini de kovdu.

BÜYÜKELÇİ KOVULDU

Güney Afrika Dış İlişkiler Komitesi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in katlettiği sivillere vurgu yapılarak "Güney Afrika hükümeti Tel Aviv Büyükelçi Sisa Ngombane'i geri çağırma kararı aldı" ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Güney Afrika İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ile Filistin topraklarına yönelik yıkıcı saldırılardan vazgeçmesi gerektiği görüşünü yineliyor" vurgusu yapıldı.

Cape Town bununla birlikte ülkesindeki İsrail büyükelçisini de kovdu.

55 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle bugün kutlamalar düzenlerken, Filistinliler Gazze ve Ramallah'ta, ABD elçiliğinin açılması öncesinde protesto gösterilerine başladı. İşgalci İsrail güçleri Filistinlilere gaz bombaları ve gerçek mermilerle müdahale etti. İsrail askerleri abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 55 Filistinliyi şehit ederken, 2 bin'den fazla Filistinli de yaralandı.

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