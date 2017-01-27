Güney Afrika'da FETÖ anlatıldı

Güney Afrika merkezli Afrika ve Orta-Doğu Araştırma Merkezi (AMEC) ile Al Sharq Forumunun organize ettiği konferansta konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri daha da ilerletmek için çalışacaklarını söyledi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Bir parlamento üyesi olarak özellikle Türkiye ile Güney Afrika arasındaki kültürel, politik, sosyal, ekonomik bağların güçlendirilmesine katkı sağlamak istediğini belirten Aydın, 15 Temmuz darbe girişimine de değindi.

Bazı kesimlerin darbe girişiminin arkasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in olmadığını savunduğunu hatırlatan Aydın, "Batı medyası kendi kendini marjinalleştirmiyor, aynı zamanda Türkiye'deki komplo teorilerini de destekliyor." dedi.

Aydın, elebaşının 10 yıldan uzun bir süredir ülke dışından demokrasi, Cumhuriyetçilik ve ılımlı İslam'ın destekçisi olarak göründüğünü söyledi.

"AFRİKA HALKINA OLAN BAĞLILIĞIMIZ.."

Fetullah Gülen'in yüz binlerce takipçisinin, emniyet, yargı ve istihbarat teşkilatları, eğitim sektörü, medya ve askeri kurumlarda kamu görevlisi olarak Türkiye Cumhuriyeti ve halkına hizmet ettiklerini ileri sürdüğünü anımsatan Aydın, "Türk demokrasisinin kazandığı FETÖ'ye karşı zaferin, Afrika halkına olan bağlılığımızı ve dostluğumuzu artıracağını vurgulamak isterim." diye konuştu.

Kamu Diplomasisi Koordinatörü Ali Osman Öztürk ise Türkiye'nin Afrika'da sömürge geçmişinin olmadığını vurguladı. Öztürk, bu durumun kıtada karşılıklı ortaklık geliştirmesini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Konferansa Türkiye ve Güney Afrika'dan çok sayıda davetli katıldı.