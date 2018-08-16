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Gupse Özay: Hasta oldum

Rol icabı sürekli kilo alıp veren Gupse Özay, sağlığından oldu.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 07:17..
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Ünlü oyuncu Gupse Özay, Deliha ve Görümce filmleri için hızlı şekilde kilo alıp vermesinden dolayı rahatsızlandığını, tedavi gördüğünü açıkladı.

"SAĞLIĞIM BANA TOKAT ATTI"

Özay, hayranlarını uyardı: “Doktor kontrolü olmadan asla kilo alıp verme olayını abartmayın” Gupse Özay, dün akşam 1.4 milyon takipçisinin olduğu Instragram hesabından yaptığı paylaşımda özetle şunları söyledi:"Biliyorsunuz ki Deliha’nın ilk filminde epey kilo almıştım. Ardından Görümce filmimde epey verdim. Sonra Deliha 2’de tekrar aldım. Her seferinde alıp verdiğim kilolar da 20 küsürler. Şimdi başta baktım motivasyonla ve gazla acayip hızlı veriyorum- alıyorum. Etraftan gelen uyarılara da ‘yek yeaaaa bişi olmaz karaktere girmem lazım’ falan diyorum. Taaa ki sağlığım bana tokat atana kadar...

TAYLAND’DA FARK EDİLDİ

Dedim yurtdışına gideyim orda vereyim. Gittim. Tayland’a. Detox merkezine. Oradaki Tayland’lı doktor, ikinci gün dedi ki test yapalım sana. Dedi senin tipin iyi değil şişsin. Test sonucu geldi. TSH oranım 185...(Tiroidi olanlar bilir) Ben stresten ve hızlı kilo alıp vermekten dolayı, hipotiroid, haşimato, karaciğer yağlanması ve hipoglisemi teşhisiyle Türkiye’ye geri gönderildim. Mart ayından beri tedavi oluyorum. Suçluyum; bunu hak ettim. Şimdi 17 kilo verdim. 5 kilo daha vericem ve bir daha asla kısa sürede kilo alıp vermeyecem. Çünkü gerizekalılık bu :) Özet; aman diyim doktor kontrolü olmadan asla kilo alıp verme olayını abartmayın. Dengeli olmak önemli. Bide şekeri ekmeği falan net kesin. Yemeyin valla..."

Gupse Özay: Hasta oldum

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