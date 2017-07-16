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Gürcüler Müslümanlardan şikayetçi

Gürcistan'da bir grup Gürcü Türk, Ortadoğulu ve Müslümanların ülkelerine gelmesini istemediği için yürüyüş yaptı.

16.07.2017 - 11:47
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Haç gibi bazı dini simgeler, bayraklar ve dövizler taşıyan yüzlerce Gürcü, Müslüman göçünü sona ermesini istedi. 14 Temmuz'da Tiflis şehir merkezinde gerçekleşen yürüyüşe arabalarından destek verenler de oldu.

"TİFLİS'İ GENELEVE ÇEVİRDİLER"

Grup adına konuşan aktivist Lado Sadghobelashvili; "Tiflis'i bir büyük genelev haline getirdiler!" dedi.

Kısa süre önce iki Hintlinin çocuklara yönelik cinsel istismarda bulundukları iddiası göstericilerin öfkesinin sebebi olarak gösteriliyor.

Gürcüler Müslümanlardan şikayetçi

"TURİST OLARAK GELEBİLİRLER, KALMAYA GELMESİNLER"

Türkler, Arap ve İranlılar'ın burada iş yeri edinmelerinden, ikamet etmelerinden rahatsız olan grup içerisinden bir kişi; "Turistlere ve misafirlere karşı hiçbir şeyim yok, fakat kalmaya gelmemeliler ve kültürümüze saygı göstermeliler... Şimdi kendi şehrimde turist oldum."

Yetkililerinin güvenlik gerekçesiyle yaptığı çağrı üzerine, Arap ve Türk kökenli işyeri sahipleri dükkanlarını kapattı.

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