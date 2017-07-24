Gürcistan'da 'Rus faşizmine hayır' protestosu

Avrupalı Gürcistan Partisi, başkent Tiflis'te, yabancı vatandaşlarının ülkede, yasa dışı yollarla kaldığı, gayrimenkul edindiği ve suça karıştığı iddiasıyla 14 Temmuz'da "Gürcülerin Yürüyüşü" ismiyle gösteri düzenleyen gruba karşı "Rus faşizmine hayır" protestosu gerçekleştirdi.

"GÖSTERİYİ YAPANLAR YABANCI DÜŞMANI"

Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurduğu, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket'ten, bu yıl başında ayrılanların kurduğu Avrupalı Gürcistan Partisi yetkilileri ile gösteriye katılan çok sayıda kişi, yabancı karşıtı Gürcü Yürüyüşü'nün Rusya'nın desteğiyle yapıldığını iddia ederek, gösteriyi organize edenleri ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıyla suçladı.

Gösteriye katılanlar, hoşgörü ülkesi Gürcistan'da her zaman farklı etnik grupların barış ve sevgi içinde yaşadığını, gelecekte de Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon için bu şekilde devam edilmesi gerektiğini belirterek, Rus yanlısı bazı grupların ülkeye "gölge" düşürmeye çalıştığını ileri sürdü.

GÖSTERİYİ PROTESTO ETMEK İSTEDİLER

Öte yandan gösterinin yapıldığı caddenin diğer tarafında Gürcülerin Yürüyüşü protestosunu düzenleyen grup, "Rus faşizmine hayır" gösterisini protesto etmek istedi ancak polis bu gruba izin vermedi.

Geniş güvenlik önlemlerin alındığı caddede, polis kordonunu aşan Gürcülerin Yürüyüşü grubundan kişiler Avrupalı Gürcistan Partisi lideleri ve göstericilerine su şişesi, taş ve çeşitli nesneler attı. Çıkan arbedede aralarında bir gazetecinin de olduğu birkaç kişi hafif yaralandı.

Parlamentodaki muhalefet partisi Vatanseverler İttifakı Milletvekili Emzar Kviciani, ülkedeki bazı siyasetçi, sanatçı ve diğer gruplardan oluşan bazı kişilerle 14 Temmuz'da Tiflis'te, yabancı restoran ve marketlerin bulunduğu Davit Agmaşenebeli Caddesi'nde Gürcülerin Yürüyüşü adlı protesto düzenlemişti.

Yabancılara mülk satılması, ülkede ikamet etmeleri, çalışmaları gibi birçok konuya karşı olan göstericiler, yeni kanuni düzenlemelerle buların engellenmesini ve polis kontrolünün artırılmasını talep etmişti. Ülkedeki neredeyse tüm siyasi partiler ise söz konusu taleplerin ülkenin ekonomik kalkınmasını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle karşı çıkmıştı.