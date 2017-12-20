Güvenlikte drone savar dönemi

Son dönemde sayıları hızla artan ve kötü niyetli kullanımlarla birer tehdide dönüşebilen 'drone'lara karşı tedbirler çeşitlenerek yaygınlaşıyor.

BOMBALI DRONE SALDIRILARI ÖNLENİYOR

Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahı 'drone savar'ı üreten Aytekin Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman kritik altyapı ve tesislere "bombalı drone saldırısı yapılacağı" istihbaratı alındığını, bunun üzerine istihbarata konu sektörlerden yoğun talepler geldiğini söyledi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI KULLANILIYOR

Aytekin Güçlü, 'drone savar'ı, müşterilerin talepleri, teknolojik ilerleme ve drone sistemlerinin sahip oldukları kabiliyetleri göz önünde bulundurarak sürekli geliştirdiklerini söyledi.

Güçlü, şöyle konuştu: "Sınır hattında terör örgütlerine karşı aktif olarak kullanılan 4. versiyon drone savar, bilinen tüm drone'lar üzerinde etkili."

DRONE SAVAR NEDİR

Son zamanlarda yüksek erişebilirlik ve düşük maliyetleri sebebiyle yayın olarak kullanılmaya başlayan drone'lar, terörizm amaçlı da kullanılabiliyor.

Yapısal özellikleri sayesinde küçük bir alan kaplayan drone'lar, yüksek uçuş irtifaları sebebi ile tabanca ve tüfeklerle vurulması zor hedefler arasında yer alıyor.

Özellikle miting, konser, stadyum ve benzeri halka açık etkinliklerde ateşli silahlarla durdurulmaları ciddi sakıncaları beraberinde getirirken, dronesavarlar, drone'a yüksek hızda elektronik harp teknolojisi uygulayarak komuta kontrol ile bağlantıyı kaybederek etkisiz hale getirebiliyor.

