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Hacı Sabancı'dan Özge Ulusoy açıklaması

Hacı Sabancı, annesi Arzu Sabancı hakkında dedikodu yaptığı için Özge Ulusoy’dan ayrıldığını açıkladı

07.11.2017 - 08:15
  1. Haberler
  2. Magazin

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Genç iş adamı Hacı Sabancı'nın, sevgilisi manken Özge Ulusoy'la ayrılma nedeni aylar sonra ortaya çıktı. İddialara göre, Hacı Sabancı, Özge Ulusoy'un telefonunu karıştırırken annesiyle ilgili mesajları buldu. O mesajlarda Ulusoy, kendi annesiyle Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı hakkında hakaretler ve küfürler içeren yazışmalar yapmıştı. Annesi hakkında söylenenleri gören Sabancı, bu duruma çok sinirlendi ve Ulusoy'la olan ilişkisini anında bitirdi.

"HER ŞEY YALANMIŞ"

Sabah'ta yer alan habere göre; Hacı Sabancı, iddiaları doğruladı ve şu özel açıklamayı yaptı: "Medyada bu ilişkinin altı yıl sürdüğü söyleniyor ama toplam dört yıl sürdü. Ve bu dört yıl boyunca yaşanan her şey yalanmış.

"ASIL MAĞDUR BENİM"

Bütün o mesajları gördüm. Medya lütfen o kıza mağdur rolünü oynatmasın; asıl mağdur olan benmişim."

Hacı Sabancı'dan Özge Ulusoy açıklamasıHacı Sabancı ve ailesi

Hacı Sabancı'dan Özge Ulusoy açıklaması
Özge Ulusoy ve annesi

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