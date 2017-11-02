Hacı Sabancı'nın zor anları

Yeni sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile gittiği mekandan çıkıp sahilde bekleyen teknesine yönelen Hacı Sabancı'nın etrafını bir anda saran çiçekçiler zorla satış yapmaya çalıştı. Israrcı kalabalığın içinde kalan Hacı Sabancı, ne yapacağını şaşırdı.

2 BİN TL VERDİ YİNE BIRAKMADILAR

2 bin lira bahşiş dağıtan iş adamı, yine de kurtulamadı. Etrafı sarılan Hacı Sabancı, görev yapan gazetecilerin duruma müdahale etmesiyle kurtudu ve teknesine bindi.

Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı, korkup kendini tekneye zor attı.