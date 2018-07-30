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Hadise: Biz bunu ailece atlatacağız

Annesi intihar girişiminde bulunan şarkıcı Hadise, Kıbrıs konseri dönüşü açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 10:27..
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Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün 3 hafta önce uyku ilacı alarak intihar girişiminde bulunması nedeniyle zor günler geçiren Hadise, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldıktan hemen sonra İstanbul'a döndü.

KONSERDEN HEMEN SONRA İSTANBUL'A DÖNÜŞ YAPTI

Anne Gülnihal Açıkgöz'ün "Aranızdaki para sorunlarından bıktım" diyerek intihar ettiği iddia edilen Hadise, önceki gece Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Olaydan sonra kardeşleriyle de arasında soğuk rüzgar esen şarkıcının moralinin oldukça bozuk olduğu dikkatlerden kaçmadı.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Kıbrıs'ta aldığı sahne sonrası gece İstanbul'a dönen şarkıcının şapka taktığı ve başı önünde yürürken moralsiz olduğu gözlemlendi. Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs etmesiyle ilgili sorulara Hadise, "Bununla ilgili bir tane açıklama yaptım. Daha da bir şey söylemeyeceğim" dedi.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Kardeşleriyle sorunlar yaşadığı ile ilgili haberlere Hadise, "Bu süreçte sanırım çok haber çıkacak. Bu süreçte sizlerden biraz daha saygı bekliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz bunu ailece atlatacağız" dedi.

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