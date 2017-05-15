Hadise göz yaşlarına engel olamadı

İzmir'de Anneler Günü etkinliği kapsamında hayranlarıyla bir araya gelen Hadise, Muğla'da yaşanan trafik kazasını unutmadı ve bu yaşanan üzücü olay dolayısıyla şarkı söylemek istemedi.

Şarkıcı Hadise FOTO GALERİ

Konser vermeye hazırlanan Hadise bunun yerine hayranlarına imza dağıttı. Etkinlik öncesi basın mensuplarıyla buluşan şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.

ŞARKI SÖYLEMEK İSTEMEDİ

Konuşmakta oldukça zorlandığı görünen Hadise, açıklamasına geçtiğimiz günlerde Anneler Günü etkinliği için İzmir Buca'dan yola çıkıp Muğla'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 24 vatandaşımıza rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifa dileyerek başladı.

Gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı, Anneler Günü'nde böyle üzücü bir olay yaşanması sebebiyle etkinlikte şarkı söyleyemeyeceğini dile getirdi. Sevenlerini kırmamak için sahneye çıkan Hadise, kendisini bekleyen binlerce hayranına imza dağıtarak bol bol fotoğraf çektirdi.