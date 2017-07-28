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Hadise Gülşen'i dinledi

Bodrum'da Hadise'nin işletmeciliğini yaptığı plajda sahneye çıkan Gülşen, kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

28.07.2017 - 13:48
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Bodrum'un Yalıkavak mahallesi Tilkicik Koyu'nda, işletmeciliğini Hadise'nin yaptığı plajda sahneye çıkan Gülşen'i izlemeye gelenler izdihama neden oldu.

Hadise Gülşen'i dinledi

Plajda adım atacak yerin kalmadığı konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve giydiği baştan sona kapalı kırmızı elbise ve beyaz kareli şapkası ile dikkat çeken Gülşen "Keyfim yerinde. Bodrum'daki depremde de gerginlik yaşadık, ancak Allah'a şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı olmadı. Ama tabiki madem deprem bölgesindeyiz bunlarla yaşamaya alışacağız, gerekli tedbirleri almalıyız." dedi.

Hadise Gülşen'i dinledi

"24 SAAT ÇOCUKLAYIM"

Müzisyen Ozan Çolakoğlu ile evlenen ve ocak ayında bebeği olan Gülşen "İnanın bebeğim Benan ile 24 saat ilgilenmek zorundayım. Emziriyorum ve Benan ile uğraşmaktan fazla kilolarımı da verdim, zaman buldukça spor da yapıyorum" dedi.

Hadise Gülşen'i dinledi

GÜLŞEN'E HADİSE SÜRPRİZİ

'Haydi Haydi' ve 'Yatcaz Kalkcaz' şarkıları ile konserine başlayan Gülşen'e DJ kabininden eşi Ozan Çolakoğlu eşlik ederken izlemeye gelenler arasında annesi Gülnihal Açıkgöz, kardeşleri Derya ve Hülya Açıkgöz de vardı. Şarkı arasında Hadise'yi görünce büyük şaşkınlık yaşayan Gülşen, "Hadise bana sürpriz yaptı çok sevindim" dedi. Gülşen'in şarkılarını dinlerken bol bol dans eden Hadise ise sanatçıya öpücük gönderdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Gülşen performansı ve şarkıları ile yaklaşık bin kişiyi eğlendirdi.

Hadise Gülşen'i dinledi

Hadise Gülşen'i dinledi

Hadise Gülşen'i dinledi

Hadise Gülşen'i dinledi

Hadise Gülşen'i dinledi

Hadise Gülşen'i dinledi

Hadise Gülşen'i dinledi

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