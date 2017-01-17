Hadise: Hakan Sabancı jest yaptı

Geçtiğimiz haftalarda Karaköy’deki bir mekandan Hakan Sabancı’nın otomobiliyle ayrılmasıyla ilgili de konuşan şarkıcı, “O gün benim aracım yoktu, Hakan sadece güzel bir jest yaptı. Bir aşk söz konusu değil” dedi.

ARACINA BİNERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Şimdilerde 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise, Karaköy'de bir mekan çıkışı Hakan Sabancı'nın aracına binerken görüntülendi.

GÖREVLİLER ŞEMSİYE AÇTI

Mekan görevlilerinin şemşiye açarak magazincilerin görüntü almasına yasakladığı gecede, Hadise ok gibi fırladığı mekandan kapıya sıfır yanaştırılan Hakan Sabancı'ya ait aracına bindi.