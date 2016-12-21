Hadise Hakan Sabancı'yla aşk mı yaşıyor

Sosyetenin renkli ismi Aslışah Alkoçlar'la 1 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde bitiren Hakan Sabancı'nın adı birçok isimle anılıyor.

HADİSE ARACINA BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ancak önceki akşam hiç beklenmedik bir olay gerçekleşti. Şimdilerde 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise, Karaköy'de bir mekan çıkışı Hakan Sabancı'nın aracına binerken görüntülendi.

GÖREVLİLER ŞEMSİYE AÇTI

Mekan görevlilerinin şemşiye açarak magazincilerin görüntü almasına yasakladığı gecede, Hadise ok gibi fırladığı mekandan kapıya sıfır yanaştırılan Hakan Sabancı'ya ait aracına bindi.

Hadise ve Hakan Sabancı'nın araca binerken panik halleri İZLE

ARALARINDA 6 YAŞ VAR

Aslışah Alkoçlar ile evlilik yolundaki ilişkisini bitirdikten sonra ismi farklı kişilerle anılan Hakan Sabancı'nın kendisinden 6 yaş büyük Hadise'yle olan ilişkisinin ailesi tarafından onay alıp almayacağı ise merak konusu.