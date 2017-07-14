Hadise plajdan kovuldu

Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz önceki gün, ortağı oldukları Bodrum'daki La Plaj'a gitti.

Kapıda güvenlik görevlileri tarafından durdurulan iki kardeşin içeriye girmesine izin verilmedi.

EŞYALARINI ALDI

Kiralarını ödemedikleri gerekçesiyle mülk sahibi tarafından içeriye girmelerine izin verilmeyen Hadise ve Hülya Açıkgöz, evlerine döndü. Bir süre sonra mekana tekrar gelen Hülya Açıkgöz, şahsi eşyalarını ve pos makinesini teslim aldı.

"MÜLK SAHİBİYLE MADDİ KONULARDA SIKINTI YAŞADIK"

Hülya Açıkgöz, Sabah gazetesinden Hakan Uç'a yaptığı açıklamada, mülk sahibiyle bir süredir maddi konularda sorun yaşadıklarını belirtip ekledi: "Dün itibariyle ortaklığımız bitti, La Plaj ile hiçbir bağımız kalmadı."