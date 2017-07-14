taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.210
USD
3,5665
EURO
4,0665
ALTIN
139,67
PETR
48,3500

Hadise plajdan kovuldu

Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz, kiralarını ödemedikleri gerekçesiyle Bodrum’da ortak oldukları La Plaj’dan içeri alınmadı.

14.07.2017 - 02:19
  1. Haberler
  2. Magazin

Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz önceki gün, ortağı oldukları Bodrum'daki La Plaj'a gitti.

Kapıda güvenlik görevlileri tarafından durdurulan iki kardeşin içeriye girmesine izin verilmedi.

EŞYALARINI ALDI

Kiralarını ödemedikleri gerekçesiyle mülk sahibi tarafından içeriye girmelerine izin verilmeyen Hadise ve Hülya Açıkgöz, evlerine döndü. Bir süre sonra mekana tekrar gelen Hülya Açıkgöz, şahsi eşyalarını ve pos makinesini teslim aldı.

Hadise plajdan kovuldu

"MÜLK SAHİBİYLE MADDİ KONULARDA SIKINTI YAŞADIK"

Hülya Açıkgöz, Sabah gazetesinden Hakan Uç'a yaptığı açıklamada, mülk sahibiyle bir süredir maddi konularda sorun yaşadıklarını belirtip ekledi: "Dün itibariyle ortaklığımız bitti, La Plaj ile hiçbir bağımız kalmadı."

İlginizi Çekebilir
Aleyna Tilki'nin konseri yağmur nedeniyle ertelendi
Edirne’de Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında sahne alacak olan Aleyna Tilki'nin konseri yoğun yağmur nedeniyle ertelendi.
Asena Atalay Lamborghini'den indi traktöre bindi
Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın lüks hayatı geçmişte kaldı.
Mustafa Ceceli'den nikah sonrası ilk paylaşım
Mustafa Ceceli Mayıs ayında 9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşanmış, 10 Temmuz'da da Selin İmer ile nikah masasına oturmuştu.
Demet Akalın'dan 15 Temmuz kararı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi nedeniyle bu yıl sahneye çıkmama kararı aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman hayatını kaybetti

29
Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

14
Balık tutmaya giden çocuk gölette kayboldu

Balık tutmaya giden çocuk gölette kayboldu

5
Trump Paris'te Macron ile görüştü

Trump Paris'te Macron ile görüştü

6
Bir haftada 79 terörist etkisiz hale getirildi

Bir haftada 79 terörist etkisiz hale getirildi

1
Belediye otobüsü yolculara çarptı: 5 yaralı

Belediye otobüsü yolculara çarptı: 5 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM