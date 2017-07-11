Hadise saçlarından kaş yaptırdı

‘Şampiyon’ adlı çalışmasıyla Hadise, müzik listelerinde ilgi görürken sanatçı yeni imajıyla da dinleyicilerinin dikkatini çekti. Kış ayından başlayarak saçını yavaş yavaş koyulaştıran şarkıcı, yeni albümüyle birlikte sevenlerinin karşısında simsiyah saçlarıyla çıktı.

KAŞLARINA SAÇ EKTİRDİ

Bu değişikle sınırlı kalmayan Hadise, kaşları için de ‘yenilik zamanı’ dedi ve soluğu bir güzellik merkezinde aldı. Son dönemde kadınların ilgi gösterdiği kalın kaş furyasına katılan güzel şarkıcı, bu isteğini ‘FUE’ adı verilen bir yöntemle yaptı. Saçlarının arka kısmından alınan saç kökleri, kaşlarına nakledildi. Böylelikle sanatçı ince ve kavisli olan kaşlarına veda etmiş oldu.