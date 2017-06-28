Hadise siyah dantelli elbisesiyle sahnede

Ünlü popçu Hadise, Kıbrıs’ta konser verdi. Girne'deki bir otelde bayramın ikinci gecesi sahneye çıkan Hadise kardeşi modacı Derya Açıkgöz’ün hazırladığı siyah dentelli transparan kıyafeti ile ve aldığı kilolarla dikkat çekti.

"BAYRAMDA AİLEM OLUYORSUNUZ"

Konser öncesi basın mensupları ile röportaj yapan sanatçı bayramlarda ailesinden uzakta kaldığını ve bu boşluğu seyircisi ve magazin gazetecileri ile doldurduğunu söyleyerek gazetecilere “Siz benim bayramlarda ailem gibi oluyorsunuz” dedi.

Yeni albümünün önümüzdeki Cuma günü piyasaya çıkacağını da söyleyen Hadise albüm öncesi yurt dışında uzun bir tatil yaptığı ve kendisini yorucu ve tempolu bir dönemi beklediğini belirtti.