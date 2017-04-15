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Hadise'den Alkoçlar'a cevap

"Türk şarkıcıların tarzlarını beğenmiyorum" şeklinde bir açıklama yapan Aslışah Alkoçlar'a Hadise'den cevap gecikmedi.

15.04.2017 - 10:23
  1. Haberler
  2. Magazin

Henüz belgelenemeyen bu gizli aşk, Hakan Sabancı'nın yakın zamanda ayrıldığı usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile Hadise'yi karşı karşıya getirdi.

Aslışah Alkoçlar, Bebek'te karşılaştığı gazetecilerin sorularına öyle bir yanıt verdi ki, attığı taşla Hadise'yi hedef aldığı yorumlarına neden oldu.

Hadise'den Alkoçlar'a cevap

"TÜRK ŞARKICILARIN TARZINI BEĞENMİYORUM"

Türk popçularını beğenmediğini söyleyen Aslışah Alkoçlar, "Polemik yapmak istemiyorum, ama Türk şarkıcılarının tarzlarını beğenmiyorum" dedi. Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a yanıt gecikmedi.

Hadise'den Alkoçlar'a cevap

HADİSE VURDU GOL OLDU

Duymayan Kalmasın'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı, kraliçe tacının altına yazdığı Mevlana'nın "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek cevabım var. Lakin lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözüyle Alkoçlar'a sert bir karşılık verdi. Fanları Hadise'yi "Kraliçemiz vurdu gol oldu" yorumuyla destekledi.

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