Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan 5 günlük hava tahminine göre, yurt genelinde hafta sonu güneşli hava hakim olacak.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
BAZI İLLERDE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR
Ankara: Az bulutlu 16
İstanbul: Az bulutlu 17
İzmir: Az bulutlu 21
Adana: Az bulutlu 23
Antalya: Az bulutlu ve açık 22
Samsun: Az bulutlu 10
Trabzon: Az bulutlu 9
Erzurum: Parçalı az bulutlu 4
Diyarbakır: Az bulutlu 16