Hafta sonu güneşli hava hakim olacak

1 Başbakan Yıldırım Şerife Teyze ile görüştü 15 Temmuz gecesi Taksim'e kamyonuyla çıkan Şerife Boz ile eşi Şenol Boz, 15 Temmuz'da 'evet' oyu kullanacaklarını söyledi.

2 Ronaldo: Quaresma benden daha yetenekli Cristiano Ronaldo, Quaresma'nın Portekiz'in en yetenekli futbolcusu olduğunu ancak kendisinin daha çalışkan olduğunu söyledi.

3 Emine Ayna gözaltına alındı Siyaseti bırakan Emine Ayna'nın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

4 TÜİK işsizlik oranını açıkladı Türkiye'de işsizlik oranı, 2016'da bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 10,9 oldu.

5 Adana'da Kanadalı DEAŞ üyesi tutuklandı Adana Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kanada vatandaşı tutuklandı.

6 Hamilelik döneminde tuz ve şeker tüketimine dikkat Op. Dr. Hüseyin Mutlu, hamilelik döneminde tuz ve şeker tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.