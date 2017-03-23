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Hafta sonu güneşli hava hakim olacak

Hafta sonu hava sıcaklıklarının 4 derece artmasıyla bahar etkisini göstermeye başlayacak.

23.03.2017 - 09:30
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istanbul

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan 5 günlük hava tahminine göre, yurt genelinde hafta sonu güneşli hava hakim olacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Hafta sonu güneşli hava hakim olacak

Hafta sonu güneşli hava hakim olacak

Hafta sonu güneşli hava hakim olacak

Hafta sonu güneşli hava hakim olacak

Hafta sonu güneşli hava hakim olacak

 

BAZI İLLERDE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Ankara: Az bulutlu 16

İstanbul: Az bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu 21

Adana: Az bulutlu 23

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Az bulutlu 10

Trabzon: Az bulutlu 9

Erzurum: Parçalı az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu 16

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