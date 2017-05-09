Hafta sonu tüm ülkede haziran sıcağı yaşanacak

Akdeniz üzerinden gelecek sıcak hava kütlesinin etkisine girilecek olması dolayısıyla özellikle Güney Marmara ile Bilecik ve Kütahya'da hafta sonunda hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 27 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

İstanbul'da ise sıcaklıkların cumartesi günü 27, pazar günü ise 22 derece olacağı tahmin edilirken, Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Güler, "Mayısta haziran sıcakları yaşanacak" dedi.

"EN SICAK GÜN CUMARTESİ"

Balıkesir'de hava sıcaklığının cuma günü 30, cumartesi ise 33 derece beklendiğini vurgulayan Seven, pazar günü de 30 derece civarlarında tahmin edildiğini kaydetti. Seven, Balıkesir'de en sıcak günün cumartesi olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerine çıkacak hava sıcaklığı. Çanakkale'de ise cuma günü en yüksek 25, cumartesi 26, pazar günü de 25 derece dolaylarında olacak. Çanakkale'de de deniz ve boğaz etkisi nedeniyle yükselme görülecek. Güney ve iç kesimlerde ısınma daha fazla olduğu için böyle sıcaklık farklılıkları olabiliyor. Çanakkale'nin uzun yıllar sıcaklık ortalamasına baktığımızda ortalama bu dönemde 21 dereceymiş. Hafta sonu 26-27 derecelere ulaşacağına göre bu bölgede de 5-6 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Özellikle Balıkesir ve Çanakkale'de cumartesi günü mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak hava yaşanacak."

YALOVA'DA SICAKLIK 31 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Yalova'da da cumartesi günü hava sıcaklığının 31 dereceye çıkması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ