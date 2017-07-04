Hakan Balamir yaşamını yitirdi

Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.





HAYATINI KAYBETTİ

OAH hastalığıyla mücadele eden usta oyuncu Hakan Balamir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında yaşamını yitirdi.

HAKAN BALAMİR KİMDİR?

1946 yılında dünyaya gelen Hakan Balamir, sinema kariyerine 1972 yapımlı Bir Aşk, Bir Ölüm filmiyle başladı. Kariyeri boyunca Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Süreyya Duru ve Memduh Ün gibi yönetmenlerle çalıştı. 1974 yapımlı Yunus Emre ve 1985 yapımlı 14 Numara filmlerindeki oyunculuğuyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez en iyi erkek oyuncu seçildi.

1973 yılında "Mahpus" filminde başrolde Türkan Şoray ile birlikte oynadı. 1975 yılında Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından uyarlanan senaryosu Ömer Lütfi Akad, Duygu Sağıroğlu, Memduh Ün'den ve yapımcılığı ile yönetmenliği Memduh Ün'den olan "Ağrı Dağı Efsanesi" adlı filmde Fatma Girik ve Hayati Hamzaoğlu ile birlikte oynadı.