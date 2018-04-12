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Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

SONAR Başkanı, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini belirterek CHP Lideri'ni istifaya davet etti.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 07:18..
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Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

HAKAN

Siyasi partilerin 2019 yılında yapılacak seçimler için hazırlıkları devam ederken, kamuoyunda da tartışmalar sürüyor.

CNN Türk'de "Türkiye'nin Gündemi" programında, yaşanan tartışmalar değerlendirildi.

ERDOĞAN'A KARŞI TÜM SEÇİMLERİ KAYBETTİ

Programın konuklarından SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"İKİ MİSLİ FARK YİYEREK..."

"Normal şartlarda Batı'da rakibinden iki misli fark yiyen bir siyasi partinin lideri duramaz" diye sözlerine başlayan Bayrakçı, "Yüzde 25 eğitim seviyesi yüksek bir kitle. Siz, bu insanlara karşı hep iki misli fark yiyerek siyasi hayatımı sürdüreceğim diyemezsiniz.

Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar VİDEO

"BU NE YA"

Bu ne ya; Tanzanya mı, Uganda mı? Orada bile böyle duble fark yiyen insanlar duramaz." ifadelerini kullandı.

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