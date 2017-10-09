taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6791
EURO
4,3168
ALTIN
151,60
PETR
55,7600

Hakan Sabancı - Eliz Sakuçoğlu ayrıldı

Hakan Sabancı ile Eliz Sakuçoğlu'nun ilişkisi 3 haftada sona erdi.

09.10.2017 - 09:14
  1. Haberler
  2. Magazin

26 yaşındaki Hakan Sabancı, 15 Eylül’de 33 yaşındaki stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile flört etmeye başlamıştı. Ama ilişkileri uzun ömürlü olmadı.

Hakan Sabancı - Eliz Sakuçoğlu ayrıldı

TAKİP ETMEYİ DE BIRAKTILAR

Hakan Sabancı yeni sevgilisinden çabuk ayrıldı. Birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi de bıraktılar.

ŞARKILI GÖNDERME

Eliz Sakuçoğlu ayrılığın ardından Instagram’dan Ajda Pekkan’ın ‘Vitrin’ şarkısının sözlerini paylaştı: “Kendimi sakladım görmeyi bilenlere... Vitrinime değil iklimime gelenlere.. Deliyim aslında Allah’ına kadar deliyim. Kalbimi vereceğim aslımı görenlere...”

İlginizi Çekebilir
Seda Sayan'a takipçisinden uyarı
Murat Karabova ile yakınlaşan Seda Sayan'a takipçisinden uyarı geldi.
Kuşum Aydın: Yıllarca ekmeğimle oynadılar
Ünlü şarkıcı kuşum Aydın, kara listesine aldığı bu kişileri tüm ısrarlara rağmen açıklamadı.
Seren Serengil'i de hacklediler
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen hacker çetesinin, bir kurbanı da Seren Serengil çıktı.
Adriana Lima Metin Hara'dan bebek istiyor
Adriana Lima'nın Metin Hara ile evlenmesi için tek şartının çocuk olduğu, çocuk olursa ikilinin evleneceği iddia edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin misilleme açıklaması

Türkiye'nin misilleme açıklaması

346
Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

67
3. Havaalanı Alman medyasında

3. Havaalanı Alman medyasında

88
Terör örgütü PKK/PYD Afrin'de kıskaca alındı

Terör örgütü PKK/PYD Afrin'de kıskaca alındı

56
Ampute Milli Takımı antrenörü Özcan'dan prim açıklaması

Ampute Milli Takımı antrenörü Özcan'dan prim açıklaması

78
Daum: Fenerbahçe'ye daha saygın bir hoca gerekiyor

Daum: Fenerbahçe'ye daha saygın bir hoca gerekiyor

35
Selçuk İnan barışmak için 500 bin liralık yüzük aldı

Selçuk İnan barışmak için 500 bin liralık yüzük aldı

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM