Hakan Sabancı - Eliz Sakuçoğlu ayrıldı

26 yaşındaki Hakan Sabancı, 15 Eylül’de 33 yaşındaki stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile flört etmeye başlamıştı. Ama ilişkileri uzun ömürlü olmadı.

TAKİP ETMEYİ DE BIRAKTILAR

Hakan Sabancı yeni sevgilisinden çabuk ayrıldı. Birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi de bıraktılar.

ŞARKILI GÖNDERME

Eliz Sakuçoğlu ayrılığın ardından Instagram’dan Ajda Pekkan’ın ‘Vitrin’ şarkısının sözlerini paylaştı: “Kendimi sakladım görmeyi bilenlere... Vitrinime değil iklimime gelenlere.. Deliyim aslında Allah’ına kadar deliyim. Kalbimi vereceğim aslımı görenlere...”