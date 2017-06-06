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Hakan Sabancı eski aşkına dönüş yaptı

İki yıl önce aşk yaşayan ve ayrılan Hakan Sabancı-Lara Surol çifti, yeniden bir araya geldi.

06.06.2017 - 09:06
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  2. Magazin

Hakan Sabancı, eski aşkı Lara Surol’la Bodrum’da görüntülendi. Gümüşlük’te bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, daha sonra botla açıkta demirleyen teknelerine geçti.

Muhabirlerin görüntü almasını engellemek için teknenin her tarafını brandayla kapatan Sabancı’nın çabaları işe yaramadı.

Hakan Sabancı eski aşkına dönüş yaptı

BEYAZ MAYOKİNİSİYLE GÜNEŞLENDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, Arkadaşıyla sohbet ederken, iş adamı alt tarafta dostlarıyla tavla oynadı. Tekne demir alıp harekete geçtiğinde ise Sabancı, brandaları açtırdı.

Gün boyu, beyaz mayokonisiyle güneşlenen Surol, Sabancı’yla yan yana gelmemeye dikkat etti. aşkları yeniden alevlenen ikilinin, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri öğrenildi.

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