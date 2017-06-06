Hakan Sabancı eski aşkına dönüş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasındaki gerilime ilişkin telefon diplomasisi yürüttü.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Katar kriziyle ilgili ilk kez konuşarak, Türkiye'nin tutumunu eleştirdi.

6

FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

Organize halde Katar'a karşı duran ülkelerden sonra FIFA da bir açıklama yaparak 2022 Dünya Kupası için ülkeyi tehdit etti.