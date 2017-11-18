Hakan Şükür'ün eşi Beyda Şükür başını açtı

ABD’ye 19 Kasım 2015’de kaçan Hakan Şükür hayatına ülkenin batısındaki Palo Alto'da açtığı cafeyi işleterek devam ediyor.

BEYDA ŞÜKÜR BAŞINI AÇTI

Burada AA tarafından görüntülenen Şükür çiftinin lüks yaşamı ve Beyda Şükür'ün başını açması dikkatlerden kaçmadı.

Beyda Şükür, Hakan Şükür'le evlendiğinde başı açıktı, daha sonra Hacca giden Şükür dönüşte ise başını kapatmıştı.

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün ABD'deki lüks yaşamı



Beyda Şükür'ün son çekilen fotoğrafı