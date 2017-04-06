Hakkari ve Şırnak'ta 16 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 16 terörist etkisiz hale getirildi.

KUZEY IRAK'TA MAĞARALAR İMHA EDİLDİ

Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında ise bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi ve mağaralar imha edildi.

GABAR'DA 3 ASKERİMİZİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

PKK'lı teröristlerin, geçtğimiz günlerde Gabar Dağı'nda döşedikleri mayının patlaması sonucu 3 askerimiz şehit olmuştu. Düzenlenen bu operasyonla askerlerimizi şehit eden hainler de öldürülmüş oldu.