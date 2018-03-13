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Hakkari'de elektrik sayacı gerginliği

Hakkari Yüksekova'da elektrik şirketi yetkililerinin sayaçları dışarı çıkarmasını kabul etmeyen köylüler ile çalışanlar arasında gerginlik çıktı. Olaya jandarma müdahale etti.

DHA | 13.03.2018 - 21:00..
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Hakkari'de elektrik sayacı gerginliği

Yüksekova Büyükçiftlik beldesine bağlı Ünlüce köyüne gelen VEDAŞ ekipleri, evlerde bulunan sayaçları köydeki elektrik direklerine asmak istedi.

KÖYLÜLER KARŞI ÇIKTI

Köylülerin buna karşı çıkması üzerine taraflar arasında gerginlik çıktı. Köylüler, VEDAŞ ekiplerinin beldeden gitmesini istedi. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine jandarma geldi.

Hakkari'de elektrik sayacı gerginliği

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Jandarma ekipleri, gaz bombası kullanarak, taraflara müdahale etti. Bu sırada, bazı köylüler de jandarmaya taş attı. Yüksekova İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu'nun olay yerine gelip, köy sakinleriyle görüşmesinin ardından gerginlik sona erdi.

Öte yandan köydeki elektriklerin, VEDAŞ ekipleri tarafından kesildiği belirtildi.

Hakkari'de elektrik sayacı gerginliği VİDEO

Hakkari'de elektrik sayacı gerginliği



Hakkari'de elektrik sayacı gerginliği



Hakkari'de elektrik sayacı gerginliği



Hakkari'de elektrik sayacı gerginliği



Hakkari'de elektrik sayacı gerginliği








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