Hakkari'de karakola dev Türk bayrağı

Mezun olur olmaz evlilik teklif etti

İsveç Sivil Savunma Dairesi, son iki günde ülke genelinde 8 bin 500 hektar ormanlık alanın yandığını açıkladı. Ülkedeki Müslümanların cumartesi günü yağmur duası yapacakları öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Küldür mevkiinde otluk ve makilik alanda çıkan yangında 40 hektar kül oldu.

Balıkesir'de, annesiyle denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk, plajdaki doktorun kalp masajı ve suni teneffüsüyle yaşama döndürüldü.

1 FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi FETÖ çatı davasının firari sanığı Akın İpek’e Londra’da ev hapsi cezası verildi. İpek’in pasaportuna da el konuldu.

2 Venezuela altınları Türkiye'ye geliyor Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, ülke altınlarının Türkiye'de rafine edileceğini söyledi.

3 İpek'e ev hapsi İngiltere'deki FETÖ'cülere korku saldı İngiltere hükümeti Türkiye'nin FETÖ'den aradığı ve hakkında yakalama kararı bulunan Akın İpek için ev hapsi kararı, Akın ile İngiltere'ye kaçan 5 FETÖ'cüyü korkuttu.

4 Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyum atanabilir Ortaya çıkan skandal olaylar sonrası Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğuna velayet davasında kayyum atama ihtimali ortaya çıktı.

5 Kedicik Damla Pamir hakkında karar çıktı Adnan Oktar'ın yayınlarında sapkın düşüncelerine peygamberi bile alet etmekten geri kalmayan kediciklerden Damla Pamir tutuklandı.

6 İran'dan kılık kıyafet itirafı İran Başsavcısı, kadınların "İslami olmayan" giyimleriyle mücadelede alınan polisiye ve hukuki önlemlerin işe yaramadığını itiraf ederek "Zor kullanmak sonuç vermiyor" dedi.