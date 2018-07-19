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Hakkari'de karakola dev Türk bayrağı

Hakkari Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki 25 metre yüksekliğindeki direğe 9 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde dev Türk bayrağı asıldı.

AA | 19.07.2018 - 21:22..
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Hakkari'de karakola dev Türk bayrağı

Merkeze bağlı Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile askerler katıldı.

BİRÇOK NOKTADAN GÖRÜLÜYOR

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 9 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki dev Türk bayrağı, 25 metre yüksekliğindeki direğe çekildi.

Büyüklüğü ile dikkati çeken bayrak, birçok noktadan rahatlıkla görülebiliyor.

Hakkari'de karakola dev Türk bayrağı

Hakkari'de karakola dev Türk bayrağı

Hakkari'de karakola dev Türk bayrağı

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